Fijan fecha de audiencia para ampliar la investigación contra Manuel Monsalve

El plazo vencía este jueves, pero fue extendido a petición del fiscal y de la defensa.

Cristóbal Álvarez

Fijan fecha de audiencia para ampliar la investigación contra Manuel Monsalve

Diego Martin

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el martes 7 de octubre a las 12:00 horas la audiencia en que se verá la ampliación de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado de violación y abuso sexual en contra de una subalterna.

El plazo de la investigación terminaba este jueves 18 de septiembre, pero se pidió una extensión. La solicitud fue hecha tanto por el fiscal Metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, como por la defensa de Monsalve.

El abogado defensor, Víctor Providel, señaló que la prórroga es necesaria para realizar diligencias pendientes: “Consideramos que tal decisión es razonable, atendida la complejidad y naturaleza de los hechos investigados”.

“Para asegurar el éxito de las mismas, vamos a mantener en reserva, y también a las propias labores de investigación que tiene la defensa que aún están pendientes”.

El defensor aclaró que “frente a esa solicitud vamos a allanarnos a la ampliación de plazo solicitada por el Ministerio Público en la audiencia que se hará en su oportunidad”.

