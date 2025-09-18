Presidente Boric viajará a Roma para visitar al Papa León XIV en el Vaticano

Este 18 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric encabezó el esquinazo en el Palacio de La Moneda. Durante la instancia, confirmó que visitará al Papa León XIV en el Vaticano.

El Mandatario ha tenido una jornada bien movida en el marco de las Fiestas Patrias. A primera hora, asistió al Te Deum Ecuménico, luego encabezó el rito que da inicio a las celebraciones oficiales.

En dicha instancia, confirmó en exclusiva a Radio ADN que tiene programado un viaje a Roma para visitar a la máxima autoridad del Vaticano , quien asumió su papado el 8 de mayo del presente año.

Esta salida del país se suma al viaje previsto a Nueva York, Estados Unidos, donde el Presidente Boric asistirá la próxima semana a la 80a. Asamblea General de las Naciones Unidas.