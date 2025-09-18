Fuerte terremoto en Rusia: esto dijo Senapred sobre un posible tsunami en Chile / Gary S Chapman

Durante este jueves, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la península de Kamchatka, en Rusia, por lo que las autoridades activaron de inmediato la evaluación de posibles riesgos para Chile.

Sin embargo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que el movimiento reúna condiciones para provocar un tsunami en las costas nacionales.

“El SHOA indica que finalizado el proceso de modelación y análisis, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó el organismo a través de redes sociales.

El sismo ocurrió a las 18:58 local, con epicentro a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky y a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De manera preventiva, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos (PTWC) emitió una advertencia para las zonas cercanas a Kamchatka ante la posibilidad de “olas peligrosas” en las costas rusas.

En paralelo, el gobernador regional de Kamchatka, Vladimir Solodov, aseguró que “todos los servicios han sido puestos en alerta máxima”, de acuerdo con la cadena RT.