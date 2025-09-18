;

Se les acabó la paciencia: El ‘Mundo River’ apunta con todo contra Paulo Díaz y algunos piden su salida

El chileno sigue demostrando un bajo nivel y tuvo una mala actuación ante Palmeiras.

José Campillay

River Plate sufrió una derrota por 2-1 ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo argentino se vio superado en el primer tiempo, permitiendo dos goles del conjunto brasileño.

A pesar de una mejora en el segundo tiempo, los ‘Millonarios’ no lograron revertir la situación y se enfrenta a una difícil tarea en el partido de vuelta en Brasil.

Una de las figuras más criticadas tras el encuentro fue el defensor chileno Paulo Díaz, quien tuvo un registro negativo al no ganar ninguno de los siete duelos directos que disputó contra los brasileños.

Esta actuación llevó al técnico Marcelo Gallardo a reemplazarlo al inicio del segundo tiempo, tras un primer tiempo en el que el equipo se fue al descanso con un marcador adverso de 2-0.

La prensa argentina y los propios hinchas no tardaron en señalar el rendimiento de Díaz, llegando al punto de pedir la salida “urgentemente”, demostrando que ya no le tienen paciencia.

Para muchos, en base a datos, estadísticas y lo que ven en cancha, el central atraviesa el peor momento jugando con River.

Así las cosas, la reciente actuación de Paulo, sumado a una baja sostenida desde hace un tiempo, ha generado debate sobre su titularidad e incluso con permanencia en el club.

Con un panorama complejo a nivel interno, solo queda esperar para ver cómo sigue el futuro de River Plate y si el chileno está en sus planes.

