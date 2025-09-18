Desde “diferencias” en aborto a “volver a la civilidad”: las reacciones políticas que dejó la homilía del cardenal Chomalí en el Te Deum
El arzobispo llamó a trabajar “por un proyecto común”, y criticó los proyectos de aborto y eutanasia; palabras que fueron destacadas por algunos candidatos presidenciales.
Fue durante esta mañana cuando se realizó el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en la Catedral Metropolitana de Santiago, ceremonia que generó diversas reacciones en el mundo político por el discurso del cardenal Fernando Chomalí.
En la instancia, el arzobispo llamó a que “todos trabajemos por un proyecto común”. Asimismo, apuntó contra los proyectos de aborto y eutanasia: “Atentan contra quienes el Estado debiese cuidar”.
Reacciones del Gobierno
Terminado el Te Deum Ecuménico, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “nos hace sentido las palabras que ha dicho en el sentido, por ejemplo, de tener un proyecto común. Velar porque la construcción de democracia y de paz social se haga en el día a día”.
Respecto a las críticas al aborto y la eutanasia, indicó: “Es una diferencia que tenemos y que es conocida. Creemos que esas palabras se hacen en el marco del respeto, desde el punto de vista de una fe que no comparte esos proyectos, y que reclama en el marco de un Estado laico ser escuchada”.
Reacciones de candidatos
Los candidatos presidenciales que asistieron también compartieron las palabras de Chomalí. Johannes Kaiser, por ejemplo, respaldó las críticas al aborto y eutanasia: “Vamos a seguir defendiendo la vida en todas sus etapas, y seguiremos impulsando una agenda de reconstrucción valórica”.
Por su parte, Evelyn Matthei sostuvo que “fue un llamado a las personas que ejercen responsabilidades a actuar de acuerdo a lo que favorece el bien común, y a que volvamos a la civilidad”.
Finalmente, José Antonio Kast invitó “a todos los candidatos a recorrer los sectores más humildes, más vulnerados de Chile, porque ahí no está la discusión que a veces se da en las redes sociales“.