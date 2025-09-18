Con un exjugador de La Roja incluido, pero sin Mastantuono ni Echeverri: la nómina de Argentina para jugar el Mundial Sub 20 en Chile / JUAN BARRETO

Así como Chile lo hizo este jueves, Argentina también publicó el listado de jugadores con los cuales disputará el Mundial Sub 20.

Tal como se venía anticipando, ninguna de las grandes figuras de la categoría fueron habilitadas por sus clubes para viajar a suelo nacional.

Entre estas, se cuenta a Franco Mastantuono, del Real Madrid; Valentin Carboni, del Genoa de Italia; Claudio Echeverri, del Bayer Leverkusen; y Aaron Anselmino, del Borussia Dortmund.

De todas formas, Argentina pudo sumar algunos jugadores que militan en el extranjero y que pueden ser importantes para el plantel que dirige Diego Placente.

Al respecto, habrá que estar atentos a lo que pueda hacer Julio Soler, del Bournemouth; Álvaro Montoro, del Botafogo; y Gianluca Prestianni, del Benfica.

Al margen de lo anterior, el grueso del plantel lo componen jugadores del medio local, pero con varios con mucha acción en Primera División, tales como Milton Delgado, de Boca Juniors; y Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield.

También hay que considerar a Ian Subiabre, atacante de River Plate, que llegó a jugar por La Roja, pero que terminó decidiéndose por Argentina, camiseta con la que ya le anotó a Chile en el Sudamericano Sub 20.