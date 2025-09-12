;

Atención en La Roja: Real Madrid le cierra la puerta a una de sus figuras para jugar el Mundial Sub 20

El técnico del cuadro merengue, Xabi Alonso, abordó la opción de ceder a Franco Mastantuono a la selección de Argentina para disputar la Copa del Mundo de la categoría en Chile.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

A casi dos semanas para el inicio del Mundial Sub 20, el director técnico de Real Madrid, Xabi Alonso, entregó una tajante respuesta sobre posibilidad de ceder a Franco Mastantuono a la selección de Argentina para que juegue la Copa del Mundo de la categoría a realizarse en Chile.

En conferencia de prensa, el entrenador español dejó en claro que no está dispuesto a liberar al futbolista de 18 años, cerrándole la puerta casi de manera definitiva a su presencia en el equipo juvenil de la “Albiceleste” que lidera Diego Placente.

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, se limitó a decir el DT sobre la situación Mastantuono, quien podría llegar a perderse hasta siete partidos con el cuadro merengue en caso de viajar hacia nuestro país.

Cabe destacar que, por reglamento, los clubes no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub 20. En este caso, el Real Madrid optará por priorizar sus objetivos y los 72 millones de dólares que pagó por la carta del jugador a River Plate en julio pasado.

Argentina integrará el Grupo D del certamen planetario junto a Italia, Australia y Cuba. El elenco trasandino estará concentrado en Valparaíso y jugará sus tres partidos en el Estadio Elías Figueroa Brander. Su debut será el domingo 28 de septiembre a las 20:00 horas contra Cuba.

