Chile suma una victoria y una derrota en su estreno en el Mundial Sub 23 de básquetbol 3x3

El elenco nacional se impuso agónicamente a Filipinas y cayó con claridad contra España.

Carlos Madariaga

Durante la madrugada de este miércoles en Chile, la selección chilena femenina de básquetbol inició su participación en el Mundial Sub 23 de la especialidad 3x3.

En el primer encuentro por la fase de grupos, el elenco nacional se impuso por un agónico 19-17 sobre Filipinas.

En China, Fernanda Ovalle fue la gran figura para Chile al completar 10 puntos. En tanto, Catalina Ramírez metió los dos libres que sellaron el triunfo, a seis segundos del final.

Sin embargo, horas más tarde, el plantel nacional sucumbió en China ante España, que las derrotó por un categórico 21-6.

Ahora, Chile esperará para volver a la acción, buscando el paso a las llaves de eliminación directa en el Mundial Sub 23 de básquetbol 3x3.

Los últimos dos partidos de la fase grupal se disputarán el sábado 20 de septiembre: a la 01:30 horas de nuestro país, jugarán con Estados Unidos; y luego, a las 04:00 horas, se medirán con México.

