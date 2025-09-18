;

Escándalo en la NBA: Los Ángeles Clippers y Kawhi Leonard arriesgan duras sanciones por irregularidades en el contrato

La liga mantiene abierta una investigación con el foco puesto en el jugador y el dueño del club.

José Campillay

Getty Images - Especial

Getty Images - Especial

Aún faltan un par de semanas para que comience la temporada 2025-26 de la NBA y existen altas expectativas por lo que podamos ver sobre la cancha.

Pero mientras los clubes y cada jugador se preparan para la lucha por el título, la liga se vio sacudida por una compleja irregularidad en Los Ángeles Clippers.

La franquicia está siendo investigada por una comisión especial de la National Basketball Association ante un presunto esquema de evasión del tope salarial por el contrato de Kawhi Leonard.

La controversia comenzó tras un reportaje que reveló que el jugador habría recibido $28 millones de dólares mediante un contrato de patrocinio con Aspiration, una fintech ligada a Steve Ballmer, dueño de los Clippers, que se declaró en bancarrota en marzo de este 2025.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los documentos de la quiebra, Leonard habría firmado el acuerdo a través de su compañía KL2 Aspire en 2022, pero ex empleados de la firma sostienen que se trató de un arreglo sin obligaciones reales y con la finalidad de eludir las reglas financieras de la liga.

Según precisó uno de los extrabajadores, la estrella de Los Ángeles “no tenía que hacer nada para recibir el dinero”.

Por su parte, Ballmer niega haber actuado de forma irregular y asegura que desconocía los detalles del contrato. El cofundador de Aspiration, Andrei Cherny, también defendió la legalidad del acuerdo, asegurando que incluía “páginas de compromisos que Leonard debía cumplir” y que el patrocinio podía darse por terminado si no se respetaban.

Consecuencias y posibles sanciones

Con una investigación ya en curso, en caso de que la NBA compruebe una violación al tope salarial, las sanciones podrían ser drásticas tanto para Leonard como para Kawhi Leonard como para los Clippers.

Entre las medidas que contempla el reglamento figuran:

  • La anulación del contrato de Leonard y la prohibición de volver a firmar con los Clippers.
  • La devolución del dinero recibido por parte del jugador.
  • Multas de hasta $350 mil dólares para Leonard y hasta 7,5 millones para el equipo.
  • Pérdida de elecciones del draft.
  • Suspensiones de hasta un año e infracciones económicas de hasta un millón de dólares a miembros de la dirigencia.

El desenlace de este caso marcará un precedente clave en la liga sobre cómo se regulan los vínculos entre dueños, patrocinadores y jugadores, y hasta qué punto los acuerdos privados pueden cruzar la línea de las normas salariales que buscan mantener la competencia equilibrada en la NBA.

Ahora solo queda esperar para ver cuál será la conclusión y conocer las consecuencias que se sufrirán.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad