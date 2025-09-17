Team Chile femenino de básquetbol 3x3 debuta en el Mundial Sub 23 de Xiongan: horario, rivales y dónde ver los partidos

La selección chilena femenina de básquetbol 3x3 alista los últimos detalles para su debut en el Mundial Sub 23 de Xiongan, torneo que se disputa desde este miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre en China.

El equipo nacional estará compuesto por Valentina Ojeda, Josefa Orrego, Fernanda Ovalle y Catalina Ramírez, quienes saltarán a la cancha esta noche para enfrentar a Filipinas por la primera jornada del Grupo B.

Las otras rivales que tendrán las chilnas en el certamen serán España, México y Estados Unidos, país que se consagró campeón en la edición 2024 que tuvo lugar en Ulán Bator, capital de Mongolia.

El partido entre Chile y Filipinas se disputará este miércoles a partir de las 23:00 horas de nuestro país y será transmitido a través del canal de YouTube de FIBA 3x3

Revisa la programación completa del Team Chile de Básquetbol 3x3 en el Mundial Sub 23 de Xiongan

Miércoles 17 de septiembre

23:00 horas | Chile vs. Filipinas

Jueves 18 de septiembre

01:30 horas | Chile vs. España

Sábado 20 de septiembre

01:30 horas | Chile vs. Estados Unidos

04:00 horas | Chile vs. México