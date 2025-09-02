;

FOTO. Llega a Chile la primera selección extranjera que competirá en el Mundial Sub 20

Futbolistas de Panamá arribaron a Santiago para concentrar en el país de cara a la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Llega a Chile la primera selección extranjera que competirá en el Mundial Sub 20

Llega a Chile la primera selección extranjera que competirá en el Mundial Sub 20 / Marcelo Hernandez - FIFA

A menos de un mes para que arranque el Mundial Sub 20, poco a poco comienza a formarse el ambiente de cara a la cita planetaria que albergará nuestro país.

Así las cosas, durante la noche de ayer lunes arribó la primera selección extranjera que concentrará en suelo nacional.

Se trata de Panamá, que llegó con 13 jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, a la espera de incorporar en los próximos días a Joseph Jones, del CD Plaza Amador.

El elenco centroamericano concentrará en Quillota, donde tendrá su campamento de prácticas, instancia en la cual ya tiene amistosos agendados contra Egipto el 18 de septiembre y Nueva Caledonia el 20 de septiembre, además de otros dos encuentros con equipos locales.

Panamá está comandado técnicamente por un viejo conocido del fútbol chileno, Jorge Dely Valdés, que defendió la camiseta de Unión Española.

Su misión será zanjar en suelo nacional qué tres futbolistas quedarán fuera del listado final de 21 jugadores que disputarán el Mundial Sub 20, donde se estrenarán el 27 de septiembre ante Paraguay, en el marco del Grupo B que comparten con Ucrania y Corea del Sur.

