Unión Europea aprueba suspender parte del acuerdo comercial con Israel: países deberán ratificarlo

Los 27 Estados miembros de la UE tendrán que respaldar la propuesta con una mayoría cualificada para que esta quede establecida definitivamente.

Una trascendental decisión tomó la Unión Europea (UE), liderada por Ursula von der Leyen, respecto a la masacre que Israel está realizando en Gaza.

Esto porque desde la entidad aprobaron un plan para suspender parcialmente el acuerdo comercial que sostienen con Israel, la que está en vigor desde hace 30 años.

Además, según consigna El País, se determinó restituir los aranceles a bienes procedentes de ese país, que hasta ahora disfrutaban de un trato preferente en la UE.

Sin embargo, la propuesta quedará en manos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, quienes deberán respaldarla con una mayoría cualificada para así dejarla establecida definitivamente.

De momento, no hay un plazo fijado para esa aprobación final.

La propuesta llega cuando la situación en Gaza es crítica, pero no pretende suspender todo el flujo comercial con Israel, sino solo acabar con su trato preferente.

