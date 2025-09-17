;

ADN Hoy. Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en España: “Hay cientos de familias durmiendo en las calles o en los edificios en ruinas”

En conversación con ADN Hoy, Raquel Martí señaló que miles de personas están huyendo de la Ciudad de Gaza “absolutamente desorientadas, porque no saben dónde ir”.

Ruth Cárcamo

Entrevista a Raquel Martí, directora Ejecutiva Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina

Entrevista a Raquel Martí, directora Ejecutiva Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina

15:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en España, abordó en diálogo con ADN Hoy la ofensiva militar terrestre que inició Israel contra la Ciudad de Gaza.

“En los últimos días, según el ejército israelí, unas 350.000 personas habrían huido de la Ciudad de Gaza. Están absolutamente desorientadas, porque no saben dónde ir”, detalló Martí.

ADN

Getty Images / Anadolu

También comentó que “las personas están huyendo bajo fuertes bombardeos, y lo que se encuentran en el camino es que Israel les continúa bombardeando”.

“Cientos de familias duermen en las calles”

En esa línea, la directora ejecutiva explicó que Israel ha pedido a la población gazatí que “se dirijan a lo que llaman la zona humanitaria de Al Mawasi, lo que es un eufemismo porque no hay tal zona humanitaria en ningún sitio en Gaza”.

Revisa también

ADN

“Al Mawasi ha sido bombardeada en reiteradas ocasiones por Israel, y no cuenta con las características necesarias para poder declarar una zona humanitaria, puesto que no hay agua, electricidad, alimentos ni tiendas de campaña”, añadió.

Ante esto, explicó Raquel Martí, “lo que estamos viendo es que hay cientos de familias durmiendo en el suelo de las calles o en los edificios en ruinas, y que están sin ningún tipo de asistencia humanitaria porque Israel prohíbe su entrada”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad