Entrevista a Raquel Martí, directora Ejecutiva Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina

Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en España, abordó en diálogo con ADN Hoy la ofensiva militar terrestre que inició Israel contra la Ciudad de Gaza.

“En los últimos días, según el ejército israelí, unas 350.000 personas habrían huido de la Ciudad de Gaza. Están absolutamente desorientadas, porque no saben dónde ir ”, detalló Martí.

También comentó que “las personas están huyendo bajo fuertes bombardeos, y lo que se encuentran en el camino es que Israel les continúa bombardeando”.

“Cientos de familias duermen en las calles”

En esa línea, la directora ejecutiva explicó que Israel ha pedido a la población gazatí que “se dirijan a lo que llaman la zona humanitaria de Al Mawasi, lo que es un eufemismo porque no hay tal zona humanitaria en ningún sitio en Gaza”.

“Al Mawasi ha sido bombardeada en reiteradas ocasiones por Israel, y no cuenta con las características necesarias para poder declarar una zona humanitaria, puesto que no hay agua, electricidad, alimentos ni tiendas de campaña”, añadió.