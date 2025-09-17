ADN Hoy. Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en España: “Hay cientos de familias durmiendo en las calles o en los edificios en ruinas”
En conversación con ADN Hoy, Raquel Martí señaló que miles de personas están huyendo de la Ciudad de Gaza “absolutamente desorientadas, porque no saben dónde ir”.
Entrevista a Raquel Martí, directora Ejecutiva Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina
15:00
Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en España, abordó en diálogo con ADN Hoy la ofensiva militar terrestre que inició Israel contra la Ciudad de Gaza.
“En los últimos días, según el ejército israelí, unas 350.000 personas habrían huido de la Ciudad de Gaza. Están absolutamente desorientadas, porque no saben dónde ir”, detalló Martí.
También comentó que “las personas están huyendo bajo fuertes bombardeos, y lo que se encuentran en el camino es que Israel les continúa bombardeando”.
“Cientos de familias duermen en las calles”
En esa línea, la directora ejecutiva explicó que Israel ha pedido a la población gazatí que “se dirijan a lo que llaman la zona humanitaria de Al Mawasi, lo que es un eufemismo porque no hay tal zona humanitaria en ningún sitio en Gaza”.
“Al Mawasi ha sido bombardeada en reiteradas ocasiones por Israel, y no cuenta con las características necesarias para poder declarar una zona humanitaria, puesto que no hay agua, electricidad, alimentos ni tiendas de campaña”, añadió.
Ante esto, explicó Raquel Martí, “lo que estamos viendo es que hay cientos de familias durmiendo en el suelo de las calles o en los edificios en ruinas, y que están sin ningún tipo de asistencia humanitaria porque Israel prohíbe su entrada”.