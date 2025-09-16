Afirman que Unión Europea suspenderá parcialmente acuerdo comercial con Israel por masacre de Gaza

Ante los casi 65.000 muertos registrados en Gaza, y debido a la fuerte presión internacional, la Unión Europea (UE) estaría barajando la opción de suspender parcialmente el acuerdo comercial que sostienen con Israel.

Según consigna El País, la UE, liderada por Ursula von der Leyen, aprobaría este miércoles 17 de septiembre paralizar partes del tratado comercial y restituir ciertos aranceles a productos israelíes.

De concretarse esta acción, se convertirá en la medida más severa al Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu por parte de la UE.

Pese a que esta propuesta ya había sido instalada en 2024 por España e Irlanda, la Comisión Europea había rechazado activarla hasta ahora.

Sin embargo, la crítica situación en Gaza ha provocado que Bruselas endurezca su postura sobre Israel.

Esta decisión es importante, pero sobre todo simbólica: la UE es el principal socio comercial de Israel. En 2024, el comercio bilateral con Israel ascendió a 42.600 millones de euros.

El acuerdo con Israel, vigente desde 2000, integra no solo las relaciones comerciales entre la UE y ese país, también el diálogo político y cultural.