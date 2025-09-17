Sueñan en grande: Venezuela inicia conversaciones con destacado DT para que asuma la banca de la “Vinotinto”

El entrenador brasileño, Tite, surgió como candidato para la banca de la selección de Venezuela, que está buscando nuevo DT tras quedar dramáticamente fuera del Mundial 2026.

Según informó Globo, la Federación Venezolana de Fútbol ya inició conversaciones con Tite para que se haga cargo de la “Vinotinto” de cara al próximo ciclo mundialista.

El ex técnico de la selección brasileña se encuentra sin equipo y lleva un año sin dirigir tras su salida de Flamengo.

Con Brasil, Tite clasificó a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, llegando hasta cuartos de final en ambos torneos. También conquistó el título de la Copa América 2019 y consiguió el subcampeonato de la Copa América 2021.