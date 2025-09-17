;

Sueñan en grande: Venezuela inicia conversaciones con destacado DT para que asuma la banca de la “Vinotinto”

La selección venezolana viene de quedar fuera del Mundial 2026 de forma dramática.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / JUAN BARRETO

El entrenador brasileño, Tite, surgió como candidato para la banca de la selección de Venezuela, que está buscando nuevo DT tras quedar dramáticamente fuera del Mundial 2026.

Según informó Globo, la Federación Venezolana de Fútbol ya inició conversaciones con Tite para que se haga cargo de la “Vinotinto” de cara al próximo ciclo mundialista.

Revisa también:

ADN

El ex técnico de la selección brasileña se encuentra sin equipo y lleva un año sin dirigir tras su salida de Flamengo.

Con Brasil, Tite clasificó a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, llegando hasta cuartos de final en ambos torneos. También conquistó el título de la Copa América 2019 y consiguió el subcampeonato de la Copa América 2021.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad