Solo resta inaugurarlo: el moderno sistema de luces del Fiscal de Talca tras su remodelación para el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 que se disputará en Chile trajo consigo la remodelación de los estadios que serán sede de la cita planetaria.

Uno de ellos es el Estadio Fiscal de Talca, que ya ajusta sus últimos detalles para volver a abrir sus puertas en la Copa del Mundo juvenil.

En esa línea, el Ministerio del Deporte compartió imágenes de las nuevas luminarias instaladas en el recinto, un moderno sistema que incluso permite un espectáculo de luces digno de un show musical.

El estadio talquino será escenario de la mayoría de los partidos del Grupo F, que integran Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Además, también albergará un duelo del Grupo E: Estados Unidos frente a Nueva Caledonia.

Una vez finalizado el Mundial Sub 20, el Fiscal de Talca volverá a ser la casa de Rangers en la Primera B, después de que el equipo ejerciera de local en Cauquenes durante las remodelaciones.