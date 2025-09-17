;

VIDEO. Solo resta inaugurarlo: el moderno sistema de luces del Fiscal de Talca tras su remodelación para el Mundial Sub 20

El recinto de la Región del Maule albergará los partidos del Grupo F.

Javier Catalán

Solo resta inaugurarlo: el moderno sistema de luces del Fiscal de Talca tras su remodelación para el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 que se disputará en Chile trajo consigo la remodelación de los estadios que serán sede de la cita planetaria.

Uno de ellos es el Estadio Fiscal de Talca, que ya ajusta sus últimos detalles para volver a abrir sus puertas en la Copa del Mundo juvenil.

En esa línea, el Ministerio del Deporte compartió imágenes de las nuevas luminarias instaladas en el recinto, un moderno sistema que incluso permite un espectáculo de luces digno de un show musical.

Revisa también:

ADN

El estadio talquino será escenario de la mayoría de los partidos del Grupo F, que integran Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Además, también albergará un duelo del Grupo E: Estados Unidos frente a Nueva Caledonia.

Una vez finalizado el Mundial Sub 20, el Fiscal de Talca volverá a ser la casa de Rangers en la Primera B, después de que el equipo ejerciera de local en Cauquenes durante las remodelaciones.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad