¿Vendrá Lamine Yamal? España despeja los rumores y anuncia su nómina para el Mundial Sub 20 de Chile

La selección de España dio a conocer este miércoles su nómina para disputar el Mundial Sub 20 de Chile, que se desarrollará entre el 27 septiembre y el 19 de octubre en cuatro ciudades del país: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Los ibéricos formarán parte del Grupo C junto a Brasil, México y Marruecos. Su debut será justamente ante el combinado africano, en un partido que está programado para el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional.

Lamine Yamal, figura del Barcelona, era uno de los nombres que cumplía los requisitos para ser considerado en el listado. Con 18 años, el delantero pudo ser una de las grandes atracciones del torneo, pero finalmente no fue incluido entre los 21 convocados por el técnico Paco Gallardo.

De todas formas, España anunció una nómina plagada de figuras, donde destacan los nombres del arquero Fran González (Real Madrid), el defensor Jon Martín (Real Sociedad), además de los delanteros Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese), Adrián Liso (Getafe) y Joel Roca (Girona).

Cabe recordar que, por reglamento, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas para el Mundial Sub 20, ya que el evento no está considerado en el calendario de las fechas FIFA.

Revisa la nómina de España para el Mundial Sub 20 de Chile

Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Pau Navarro (Villarreal), Andrés Cuenca (Barça), Jon Martín (Real Sociedad), Julio Díaz (Atlético de Madrid) y Diego Aguado (Real Madrid).

Centrocampistas: Izan Merino (Málaga), Cristian David (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing Club), Rayane Belaid (Atlético de Madrid) y Thiago Pitarch (Real Madrid).

Delanteros: Jan Virgili (Mallorca), Adrián Liso (Getafe), Pablo García (Real Betis), Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deportivo de La Coruña) y Joel Roca (Girona).