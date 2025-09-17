;

VIDEO. La peculiar medida arbitral que incorporó Conmebol para los cuartos de final de Copa Libertadores

La incorporación ya debutó en el Vélez Sarsfield versus Racing de Avellaneda.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JUAN MABROMATA

Este martes, en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde Racing de Avellaneda venció por la cuenta mínima a Vélez Sarsfield, se estrenó una nueva herramienta arbitral.

El juez brasileño Wilton Sampaio fue el primero en dirigir un encuentro de torneos Conmebol utilizando una cámara en su vestimenta, en lo que representa una novedosa forma de vivir el fútbol desde dentro.

A través de las redes sociales de la entidad se compartieron las imágenes registradas, donde se pudo revivir el gol de Adrián Martínez y los airados reclamos de los jugadores del cuadro de Liniers.

En un comunicado, el ente rector del fútbol sudamericano explicó la implementación de la “referee cam” como una manera de “enriquecer la experiencia de los hinchas y aumentar la transparencia del juego”.

Eso sí, también aclararon que estas imágenes no serán utilizadas, por ahora, en las transmisiones de los partidos. Sin embargo, señalaron que si los resultados son positivos, podrían incorporarlas a partir de las semifinales.

