A la U le gusta zapatear en el 18: el positivo registro de los azules jugando en Fiestas Patrias

Mientras muchos celebren el 18 de septiembre, la Universidad de Chile estará representando al país en la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

No será la primera vez que los azules disputen un partido en plenas fiestas patrias. En total han sido 11 ocasiones, con un registro positivo.

Para ser exactos, han sido 5 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas, la mayoría en el Campeonato Nacional, donde Unión San Felipe aparece como su víctima favorita.

Eso sí, una de esas caídas fue precisamente en la Copa Sudamericana, en la edición 2013, cuando cayeron 4-0 ante Lanús.

La otra derrota se remonta al Campeonato Nacional de 1988, en un Superclásico que terminó 1-0 a favor de Colo Colo, donde Leonardo Montenegro fue el encargado de amargar las celebraciones de la Universidad de Chile.