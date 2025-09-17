El Supercampeón repite: la más probable formación de la U para visitar a Alianza Lima por Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este jueves, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

Para ello, los azules están listos. Este miércoles, el plantel de Gustavo Álvarez realizó su última práctica en tierras peruanas, y, de no mediar inconvenientes de última hora, el adiestrador argentino repetirá la formación del pasado domingo.

Según información de ADN Deportes desde Lima, la U formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra, mismo 11 que derrotó a Colo Colo y que se quedó con la Supercopa 2025.

Alianza Lima vs La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

