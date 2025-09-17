;

Tabilo sobrevive a tres tie breaks y avanza al cuadro principal en Chengdú: ex top 30 será su próximo rival

El tenista chileno superó la qualy y ya tiene oponente para debutar en el main draw del torneo chino.

Daniel Ramírez

Tabilo sobrevive a tres tie breaks y avanza al cuadro principal en Chengdú: ex top 30 será su próximo rival

Tabilo sobrevive a tres tie breaks y avanza al cuadro principal en Chengdú: ex top 30 será su próximo rival / Zhizhao Wu

Este miércoles, Alejandro Tabilo (112°) se instaló en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras superar la última ronda de la qualy, instancia en la que derrotó al sudafricano Lloyd Harris (258°).

El chileno venció al africano en un reñido duelo que duró casi 3 horas y donde cada set se definió con un tie break.

En el desempate del primer set, el “Jano” se impuso por 7-4. Sin embargo, Harris ganó el tie break del segundo set por 7-2. Y al momento de desempatar el tercer set, el tenista nacional superó a su rival por 7-2 para quedarse con el partido.

De esta manera, Alejandro Tabilo se llevó el triunfo por sets de 7-6, 6-7 y 7-6. Con esto, avanzó al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú y ya tiene oponente para disputar su próximo partido.

Por la primera ronda del torneo chino, el chileno enfrentará al australiano Jordan Thompson, ex 26° del mundo y actualmente 78° del planeta. Dicho encuentro se jugará este jueves a eso de las 2 de la madrugada de nuestro país.

