VIDEO. Chile cierra su histórico regreso a un Mundial de Voleibol con una derrota
El elenco nacional no pudo ganar ningún set en la cita mundialista.
La madrugada de este miércoles se terminó la participación de Chile en el Mundial de Voleibol 2025, en Filipinas.
En su regreso a las citas planetarias adultas tras 43 años de ausencia, los “Guerreros Rojos” buscaron cerrar la fase de grupos con una victoria luego de sus caídas contra Eslovenia y Alemania.
Sin embargo, Bulgaria hizo pesar su puesto 12 a nivel planetario (Chile es 28 en aquel escalafón) y se impuso con contundencia ante un cuadro nacional ya desgastado.
Los europeos se impusieron por 25-17, 25-12 y 25-12, en una faena ofensiva más baja respecto de partidos anteriores.
De hecho, Vicente Parraguirre y Vicente Valenzuela fueron los máximos anotadores nacionales, pero con apenas 7 puntos cada uno.
Más allá de aquello, y de no haber ganado ningún set, el balance es positivo para los nacionales al haber vuelto a un Mundial y enfrentar a tres elencos ubicados en el top 12 del ranking mundial.