Chile cierra su histórico regreso a un Mundial de Voleibol con una derrota

La madrugada de este miércoles se terminó la participación de Chile en el Mundial de Voleibol 2025, en Filipinas.

En su regreso a las citas planetarias adultas tras 43 años de ausencia, los “Guerreros Rojos” buscaron cerrar la fase de grupos con una victoria luego de sus caídas contra Eslovenia y Alemania.

Sin embargo, Bulgaria hizo pesar su puesto 12 a nivel planetario (Chile es 28 en aquel escalafón) y se impuso con contundencia ante un cuadro nacional ya desgastado.

Los europeos se impusieron por 25-17, 25-12 y 25-12, en una faena ofensiva más baja respecto de partidos anteriores.

De hecho, Vicente Parraguirre y Vicente Valenzuela fueron los máximos anotadores nacionales, pero con apenas 7 puntos cada uno.

Más allá de aquello, y de no haber ganado ningún set, el balance es positivo para los nacionales al haber vuelto a un Mundial y enfrentar a tres elencos ubicados en el top 12 del ranking mundial.