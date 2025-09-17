Es el jugador con más minutos Sub 21 en Primera y así anticipa el Mundial Sub 20 con La Roja: “Tenemos que...”

El Mundial Sub 20 está cada vez más cerca. A tan solo 11 días de su debut ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, la selección chilena afina los últimos detalles para disputar la Copa del Mundo juvenil en nuestro país.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova se encuentra entrenando en el Monasterio Celeste, casa de O’Higgins de Rancagua, donde enfrentará a Nigeria este sábado en su último amistoso previo al inicio de la cita planetaria.

En antesala de aquel partido, el seleccionado nacional, Rodrigo Godoy, conversó con los canales oficiales de La Roja y abordó la competencia por ganarse un lugar en la nómina final de Córdova, además de destacar las instalaciones del complejo deportivo ubicado en Rancagua.

“Es muy bonito estar acá, porque es mi casa y es súper cómodo todo. (El Monasterio Celeste) tiene una instalación extraordinaria que nos sirve para ir mejorando día a día y para llegar bien al Mundial", declaró el extremo de O’Higgins, quien es el jugador Sub 21 con más minutos oficiales (3.020) en el Campeonato Nacional 2025.

En esa línea, sostuvo que “la competencia de por sí, todos mis compañeros en el ataque son súper fuertes y día a día luchamos por ganarnos un puesto, y hay que darle con todo porque se viene un lindo desafío que es el Mundial".

El delantero de 20 años también dejó en claro el objetivo de La Roja Sub 20 en el Mundial y destacó que “en los dos años que nos hemos estado preparando se ha formado un grupo súper lindo y cada uno tiene las metas claras de que tenemos que salir a luchar por cada partido que tenemos, más con nuestra gente que somos locales”.

“Tenemos que demostrar por qué estamos en casa. Los partidos internacionales nos ayudan a medirnos de igual a igual con cada selección y llegar de mejor manera para el Mundial”, agregó Godoy de cara al amistoso de este sábado ante Nigeria.