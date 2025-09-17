Este jueves, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

En ello, los hinchas azules apelan a todo los datos posibles para ilusionarse con seguir avanzando en el torneo, y lo revelado este miércoles, prendió algo más que la ilusión.

Fue el estadístico español MisterChip, quien reveló que, por segunda vez en la historia, los 4tos de final de la Copa Sudamericana serán disputados por equipos de siete países distintos. La primera vez, ocurrió el 2011, año en que la U alzó el título.

Aquella vez, equipos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú se vieron las caras en la ronda de los ocho mejores. Ahora, un boliviano reemplaza al cuadro paraguayo en relación al 2011, pero seguirán siendo equipos de siete países distintos.

¿Se dará lo mismo del 2011? La ilusión de los hinchas de la Universidad de Chile, está prendida.

Equipos de SIETE países diferentes jugarán los cuartos de final de la Copa @Sudamericana por segunda vez en la historia.



2011

🇦🇷 Argentina: Arsenal y Vélez

🇧🇷 Brasil: Vasco da Gama

🇨🇱 Chile: Universidad de Chile

🇨🇴 Colombia: Independiente Santa Fe

🇪🇨 Ecuador: Liga de Quito

🇵🇾… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 17, 2025

Alianza Lima vs La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 18 de septiembre