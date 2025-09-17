Durante la jornada de este miércoles, Atlético Mineiro supo resistir la altura y se impuso por 2-1 ante Bolívar en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En el Estadio Hernando Siles de La Paz, los bolivianos no lograron vulnerar la sólida línea defensiva que planteó Jorge Sampaoli, mientras el “Galo” aprovechaba los contraataques para lastimar el arco de Carlos Lampe.

Así llegó la apertura de la cuenta, en una transición rápida que Gustavo Scarpa manejó y terminó asistiendo a Alexsander (45′), que solo tuvo que empujar el balón.

Cuando parecía que la primera parte no podía terminar peor para los locales, tras un tiro libre del propio Scarpa, Víctor Hugo (45+5′) apareció de palomita para firmar el 2-0.

En el descanso, Bolívar ajustó piezas y entró con otra actitud, logrando el descuento tempranamente gracias a un cabezazo de Robson Matheus (47′) tras un tiro de esquina.

Sin embargo, todo se complicó aún más para los celestes, cuando a los 57′ Ignacio Gariglio fue expulsado, y a los 70′ Martín Cauteruccio desperdició un penal que pudo significar el empate.

Pero cuando parecía que todo se acaba para los bolivianos, llegó otro penal, que en esta ocasión fue ejecutado por Dorny Romero (87′), que no desaprovechó la instancia y puso el 2-2.

Con la igualdad en la ida, todo se definirá el próximo miércoles 24 de septiembre en Brasil, donde Atlético Mineiro parte como favorito para jugar las semifinales.