Este jueves, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

En ello, junto al equipo de ADN.cl te hemos contado durante la semana toda la previa del duelo entre chilenos y peruanos, y en esta oportunidad, te contamos cuánto valen ambos planteles, con una notoria ventaja para los universitarios.

Según los datos de Transfermarkt, el plantel de la Universidad de Chile está ampliamente mejor avaluado que el de Alianza Lima. Mientras el listado chileno alcanza los 24,65 millones de dólares, el peruano llega solo a los 15,58 millones de la moneda norteamericana.

En La Cisterna, los jugadores más caros del plantel son Fabián Hormazábal (US 2,8 millones) y Lucas Assadi (US 2,5 millones), mientras que en Lima, solo Serio Peña alcanza una valoración de US 2 millones.

Esto vale el plantel de la U

Ampliar

Esto vale el plantel de Alianza