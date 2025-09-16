SML revela la causa de muerte del joven asesinado por guardias de centro comercial en La Florida

El Servicio Médico Legal (SML) confirmó que el deceso del joven de 27 años ocurrido el domingo en el Mall Plaza Vespucio se produjo por estrangulación.

El hecho ha generado gran conmoción, no solo por la forma en que fue reducido, sino también por los cuestionamientos hacia el rol de los guardias de seguridad del centro comercial.

De acuerdo con el informe preliminar, el joven perdió la vida tras ser sometido en el interior del recinto por varios trabajadores de seguridad privada. La situación rápidamente derivó en un procedimiento policial y en la posterior investigación del Ministerio Público.

La hermana de la víctima, Bárbara, confirmó públicamente la causa de muerte y relató lo que presenció la madre del fallecido.

“Ella les dijo en todo momento que no lo golpearan, que podía tranquilizarlo porque tenía esquizofrenia, pero no escucharon”, señaló entre lágrimas.

Respecto al número de guardias que participaron, la mujer aseguró que “por la información que manejamos, serían ocho los involucrados, aunque cuatro habrían estado directamente encima de él”.

El hermano del joven, Sebastián, también cuestionó el actuar del personal de seguridad y la forma en que se manejó la situación.

“Cuando llegué me di cuenta que estaba todo mal. Estaban encubriendo a los guardias. Además, él estaba esposado ¿De dónde sacan las esposas esos guardias?, ¿Quién se las entrega?, ¿Quién los contrata?”, manifestó visiblemente afectado.

Petición de justicia

La familia espera que se esclarezcan las circunstancias de la muerte y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Él no merecía irse de este mundo de una manera tan trágica. Esperamos que su caso no quede impune”, expresó Bárbara, en medio del dolor por la pérdida.

La Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación para establecer eventuales delitos en la actuación de los guardias de seguridad y revisar las responsabilidades administrativas del centro comercial. En paralelo, la familia se encuentra evaluando acciones legales.