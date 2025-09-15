Hombre de 27 años muere tras ser agredido por guardias en Mall Plaza Vespucio de La Florida

Un hombre de 27 años falleció este lunes tras ser agredido por guardias de seguridad en el Mall Plaza Vespucio, ubicado en La Florida, región Metropolitana.

Según información preliminar, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano producto de la gravedad de los golpes.

La madre del joven relató a Radio ADN que él padecía esquizofrenia y habría tenido un episodio de desregulación tras escuchar un fuerte ruido dentro del centro comercial.

En medio de la confusión, golpeó a otra persona, por lo que fue reducido por el personal de seguridad. Sin embargo, según la familia, alrededor de 8 guardias continuaron golpeándolo a pesar de haber sido advertidos sobre su enfermedad.

Habría golpeado a 3 personas

El comandante Ignacio Toledo explicó que: “La situación ocurrió a eso de las 17:00 horas en el estacionamiento del lugar, donde agredió a al menos a 3 personas. Se están investigando las causas de la muerte de la persona, todas las circunstancias son parte de la investigación que está a cargo de la Brigadas de Homicidios de la PDI”

Las autoridades policiales y la Fiscalía se encuentran investigando las circunstancias exactas del incidente, mientras familiares y vecinos cuestionan la respuesta del personal del mall y exigen esclarecimiento sobre la tragedia.

Hombre muere en Mall Plaza Vespucio Ampliar

Palabras de Mall Plaza Vespucio

Por su parte, desde el centro comercial expresaron que: “Se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza”.

Para complementar manifestaron que: “Descartamos enfáticamente que el personal de seguridad de Mallplaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados”.

Para finalizar dijeron que: “Junto con ello, el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida así como contención a los testigos del hecho”.