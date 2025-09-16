;

Mall Plaza entrega versión por muerte de joven en Vespucio y asegura apoyará a la familia de la víctima

“Como compañía lamentamos profundamente lo acontecido”, afirmaron.

Cristóbal Álvarez

Durante este miércoles, Mall Plaza envió un comunicado tras el fallecimiento de un hombre de 27 años que fue agredido por guardias en el centro comercial Vespucio, en La Florida.

“Como compañía lamentamos profundamente lo acontecido y estamos estudiando las circunstancias en que ocurrió”, señaló Ivana Páez, gerente de operaciones.

Respecto al suceso, indicaron que se trató de “un hecho de violencia al interior de un local, que afectó tanto a visitantes como a trabajadores de la tienda”.

Además, aseguraron que el procedimiento está siendo indagado por la PDI y que colaboran plenamente con la investigación.

Mall Plaza también informó que su equipo en Vespucio “está prestando apoyo tanto a la familia como a los visitantes que fueron testigos de los hechos”.

Los hechos

La madre del joven relató a Radio ADN que él padecía esquizofrenia y habría tenido un episodio de desregulación tras escuchar un fuerte ruido dentro del centro comercial. En ese contexto golpeó a otra persona y fue reducido por el personal de seguridad.

Sin embargo, según la familia, alrededor de ocho guardias continuaron golpeándolo a pesar de haber sido advertidos sobre su enfermedad.

Por su parte, el comandante de Carabineros, Ignacio Toledo, explicó que “la situación ocurrió a eso de las 17:00 horas en el estacionamiento del lugar, donde agredió al menos a tres personas”.

Mientras tanto, se están investigando las causas de la muerte de la persona, todas las circunstancias son parte de la investigación que está a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

