;

VIDEOS. Real Madrid supera diversos imprevistos para estrenarse con un triunfo en la Champions League 2025-2026

El cuadro “merengue” sufrió una lesión y una tarjeta roja, pero con un gran Kylian Mbappé lograron superar al Olympique de Marsella.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Mateo Villalba Sanchez

Este martes, el Real Madrid se estrenó en la Champions League con un trabajado triunfo frente al Olympique de Marsella.

En el Santiago Bernabéu, los dirigidos por Xabi Alonso sufrieron un golpe temprano, ya que a los tres minutos Dani Carvajal tuvo que ingresar en reemplazo del lesionado Trent Alexander-Arnold.

La apertura de la cuenta fue para la visita, luego de que Mason Greenwood le robó el balón a Arda Güler para comandar un contraataque que Timothy Weah (22′) definió con precisión ante Thibaut Courtois.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el rey de la competencia no tardó en reaccionar y, tras un penal sobre Rodrygo, Kylian Mbappé (28′) marcó el empate para el Real Madrid, que desde entonces comenzó a asfixiar a los franceses.

Cuando mejor jugaban los “merengues”, una insólita expulsión de Dani Carvajal a 20 minutos del final parecía complicar la historia en el Bernabéu.

No obstante, lejos de amedrentarse, el conjunto español selló el triunfo con otro penal ejecutado por Kylian Mbappé a los 81 minutos.

Así, el Real Madrid tuvo un inicio soñado en la fase de grupos de la Champions League y en la próxima jornada deberá realizar un viaje transcontinental para enfrentar al Kairat Almaty de Kazajistán.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad