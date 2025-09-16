VIDEOS. Real Madrid supera diversos imprevistos para estrenarse con un triunfo en la Champions League 2025-2026
El cuadro “merengue” sufrió una lesión y una tarjeta roja, pero con un gran Kylian Mbappé lograron superar al Olympique de Marsella.
Este martes, el Real Madrid se estrenó en la Champions League con un trabajado triunfo frente al Olympique de Marsella.
En el Santiago Bernabéu, los dirigidos por Xabi Alonso sufrieron un golpe temprano, ya que a los tres minutos Dani Carvajal tuvo que ingresar en reemplazo del lesionado Trent Alexander-Arnold.
La apertura de la cuenta fue para la visita, luego de que Mason Greenwood le robó el balón a Arda Güler para comandar un contraataque que Timothy Weah (22′) definió con precisión ante Thibaut Courtois.
Revisa también:
Sin embargo, el rey de la competencia no tardó en reaccionar y, tras un penal sobre Rodrygo, Kylian Mbappé (28′) marcó el empate para el Real Madrid, que desde entonces comenzó a asfixiar a los franceses.
Cuando mejor jugaban los “merengues”, una insólita expulsión de Dani Carvajal a 20 minutos del final parecía complicar la historia en el Bernabéu.
No obstante, lejos de amedrentarse, el conjunto español selló el triunfo con otro penal ejecutado por Kylian Mbappé a los 81 minutos.
Así, el Real Madrid tuvo un inicio soñado en la fase de grupos de la Champions League y en la próxima jornada deberá realizar un viaje transcontinental para enfrentar al Kairat Almaty de Kazajistán.