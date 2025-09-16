Este martes, el Real Madrid se estrenó en la Champions League con un trabajado triunfo frente al Olympique de Marsella.

En el Santiago Bernabéu, los dirigidos por Xabi Alonso sufrieron un golpe temprano, ya que a los tres minutos Dani Carvajal tuvo que ingresar en reemplazo del lesionado Trent Alexander-Arnold.

La apertura de la cuenta fue para la visita, luego de que Mason Greenwood le robó el balón a Arda Güler para comandar un contraataque que Timothy Weah (22′) definió con precisión ante Thibaut Courtois.

¡SORPRESA EN EL BERNABÉU! ¡MARSELLA LE GANA 1-0 AL REAL POR EL GOL DE WEAH, EL HIJO DE GEORGE WEAH!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/z4dg7H3qOh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Sin embargo, el rey de la competencia no tardó en reaccionar y, tras un penal sobre Rodrygo, Kylian Mbappé (28′) marcó el empate para el Real Madrid, que desde entonces comenzó a asfixiar a los franceses.

¡MBAPPÉ LE GANÓ EL DUELO A RULLI! ¡KIKI PARA EL 1-1 DEL REAL MADRID!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aekh8YcPhw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Cuando mejor jugaban los “merengues”, una insólita expulsión de Dani Carvajal a 20 minutos del final parecía complicar la historia en el Bernabéu.

No obstante, lejos de amedrentarse, el conjunto español selló el triunfo con otro penal ejecutado por Kylian Mbappé a los 81 minutos.

¡DOBLETE DE MBAPPÉ PARA DARLO VUELTA: REAL MADRID 2-1 MARSELLA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GPpKx1V5l5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Así, el Real Madrid tuvo un inicio soñado en la fase de grupos de la Champions League y en la próxima jornada deberá realizar un viaje transcontinental para enfrentar al Kairat Almaty de Kazajistán.