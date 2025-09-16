Especialidad en salvar equipos, tiene. Este martes, la prensa argentina confirmó que Gustavo Quinteros, ex DT de Colo Colo, vuelve al fútbol argentino para intentar salvar el mal momento de Independiente.

Según TyC Sports, el adiestrador dejará la cesantía para asumir los destinos del ‘Rojo’: "Gustavo Quinteros se convertirá en el próximo entrenador de Independiente tras la salida de Julio Vaccari luego la derrota con Banfield y después de llegar a un acuerdo de palabra con el presidente Néstor Grindetti en la reunión virtual que mantuvieron el lunes", indicaron.

Agregan que “el flamante DT firmará hasta diciembre de 2026, cuando culmina el mandato de la actual dirigencia, y debutará en el clásico frente a Racing, en el Cilindro, el domingo 28 por la fecha 10 del Clausura”.

Será la primera experiencia de Quinteros asumiendo la banca de uno de los cinco “grandes” de Argentina. El adiestrador viene de fracasar en Gremio de Porto Alegre, tras tocar el cielo el 2024 con Vélez Sarsfield.