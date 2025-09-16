VIDEOS. Con ocho goles en el segundo tiempo: Juventus evita la derrota ante Borussia Dortmund en su debut en la Champions League
La “Vecchia Signora” remontó en los descuentos una derrota de 2-4 que parecía segura.
De antemano se preveía un partidazo entre Juventus y Borussia Dortmund, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, pero lo que no se esperaba era la gran cantidad de goles en este compromiso.
En el Allianz Stadium, italianos y alemanes protagonizaron un primer tiempo falto de creatividad y opciones por parte de ambos conjuntos.
Sin embargo, ya en el segundo lapso, ambas ofensivas se desataron, con primacía permanente del conjunto germano.
A los 53 minutos, Karim Adeyemi abrió la cuenta para Borussia Dortmund con un buen remate desde fuera del área, pero diez minutos más tarde, Kenan Yildiz igualó con un espectacular tiro cruzado.
A los 65 minutos, Felix Nmecha puso el 2-1 para los alemanes, pero Dusan Vlahovic demoró dos minutos en igualar para la “Vecchia Signora”.
Borussia Dortmund volvió a arremeter y, en este momento, con una distancia que parecía definitiva.
Primer, con complicidad del arquero Michele Di Gregorio, Yan Couto puso el 3-2 a los 74 minutos. Y luego, pese a un debate entre Serhou Guirassy y Ramy Bensebaini por quién ejecutaba un penal, este último terminó siendo el designado y convirtió el cuarto tanto.
Juventus parecía levantar “bandera blanca” ante la contundencia de los alemanes, pero en los descuentos, y de manera increíble, terminaron igualando 4-4 tras los tantos de Dusan Vlahovic y Lloyd Kelly.