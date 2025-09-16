Con ocho goles en el segundo tiempo: Juventus evita la derrota ante Borussia Dortmund en su debut en la Champions League / Valerio Pennicino

De antemano se preveía un partidazo entre Juventus y Borussia Dortmund, por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, pero lo que no se esperaba era la gran cantidad de goles en este compromiso.

En el Allianz Stadium, italianos y alemanes protagonizaron un primer tiempo falto de creatividad y opciones por parte de ambos conjuntos.

Sin embargo, ya en el segundo lapso, ambas ofensivas se desataron, con primacía permanente del conjunto germano.

A los 53 minutos, Karim Adeyemi abrió la cuenta para Borussia Dortmund con un buen remate desde fuera del área, pero diez minutos más tarde, Kenan Yildiz igualó con un espectacular tiro cruzado.

¡LO QUE JUEGA ESTE PIBE! ¡Golazo total de Yildiz para el 1-1 de Juventus vs. Dortmund!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Xiu6uh44e5 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

A los 65 minutos, Felix Nmecha puso el 2-1 para los alemanes, pero Dusan Vlahovic demoró dos minutos en igualar para la “Vecchia Signora”.

¡¡QUE PARTIDAZO SE PRENDIÓ!! VLAHOVIC AL RESCATE DE LA JUVE: MARCÓ EL 2-2 ANTE DORMTUND.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y2xNaWkYbp — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Borussia Dortmund volvió a arremeter y, en este momento, con una distancia que parecía definitiva.

Primer, con complicidad del arquero Michele Di Gregorio, Yan Couto puso el 3-2 a los 74 minutos. Y luego, pese a un debate entre Serhou Guirassy y Ramy Bensebaini por quién ejecutaba un penal, este último terminó siendo el designado y convirtió el cuarto tanto.

¡DORTMUND DE NUEVO AL FRENTE! YAN COUTO MARCA EL 3-2 ANTE JUVENTUS. ¡LA CHAMPIONS ESTÁ DE REGRESO!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BvU55qhPTY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

¿TODO LIQUIDADO? Bensebaini definió con mucha clase y marcó el 4-2 del Dortmund vs. Juventus.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PRzimbA69M — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Juventus parecía levantar “bandera blanca” ante la contundencia de los alemanes, pero en los descuentos, y de manera increíble, terminaron igualando 4-4 tras los tantos de Dusan Vlahovic y Lloyd Kelly.