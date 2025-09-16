;

VIDEOS. Violencia en la Champions League: policías golpean a hinchas franceses y botan bandera de Palestina a la basura

Los incidentes se registraron en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, en la previa del Real Madrid ante Olympique de Marsella.

Javier Catalán

En el partido que el Real Madrid y el Olympique de Marsella disputaron por el inicio de la fase de liga de la Champions League 2025-2026 en el Santiago Bernabéu, se registraron varios incidentes en las afueras del estadio.

En primera instancia, horas antes del inicio del encuentro, hinchas del equipo francés se enfrentaron con la policía española en las calles aledañas al recinto deportivo, provocando un gran alboroto.

Las imágenes mostraron a las fuerzas de seguridad madrileñas persiguiendo y golpeando con sus lumas a los ultras del Marsella, mientras que los uniformados a caballo reconducían a la multitud lejos de las zonas pobladas.

Más adelante, en los accesos al Santiago Bernabéu, un fanático intentó ingresar al estadio con una bandera de Palestina, pero los encargados de fiscalizar el acceso se lo impidieron.

En el video, que no tardó en viralizarse en redes sociales, se ve como los trabajadores al percatarse del distintivo, le obligan a quitársela y tirarla en uno de los basureros.

