Protagonista del viral “Las Calilas y la MojoJojo” revela que enfrenta grave enfermedad: “Me están ayudando”

María Elena Garay habló sobre sus complicaciones de salud, la espera de diálisis y el apoyo que recibe de seguidores en Chile y el extranjero.

Martín Neut

María Elena Garay - “Las Calilas y la MojoJojo”

María Elena Garay - “Las Calilas y la MojoJojo” / Facebook

María Elena Garay, conocida por el viral “Las Calilas y la MojoJojo” en 2013, reveló que enfrenta un diagnóstico de cáncer a un riñón y se encuentra a la espera de iniciar diálisis.

La mujer, oriunda de San Felipe, se hizo famosa tras la trágica muerte de su esposo, pocas semanas después de salir de prisión, y sus declaraciones a la prensa se viralizaron en redes sociales.

“Me quisieron hacer daño y me tiraron a la fama (...) Es algo bacán, me siento querida por todos”, comentó María Elena al medio regional Región 17, reconociendo el impacto que tuvo su exposición mediática.

“Tengo contacto con ellos y me están ayudando”

Sobre la interacción con sus seguidores, agregó: “Donde voy me piden fotos, para mí es súper rico todo lo que pasó”.

En relación a su complicada enfermedad, Garay reveló que: “Tengo cáncer a un riñón y estamos esperando a que me hagan una diálisis”.

Además, señaló que ha recibido apoyo desde otros países. “Yo converso con gente de Estados Unidos, de varios países. Tengo contacto con ellos y me están ayudando desde Nueva York; no mucho, pero me han ayudado”, detalló.

