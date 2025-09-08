;

Ni “Adiós tía Paty” ni “El Zafrada”: este es el mejor viral chileno de la historia según encuesta Cadem

El estudio 5C publicó el “ranking más esperado” con un total de 15 videos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Si hay algo que ha sacado sin duda alguna más que una carcajada a todos, son los videos virales que han tenido a chilenos como protagonistas.

Bajo ese contexto, es que el último estudio 5C de Cadem, dio a conocer cuáles son los virales favoritos y más recordados por los chilenos.

“Chile nos ha dado joyas virales… y esta semana el 5C se llenó de risas. Los virales chilenos se tomaron la encuesta y aquí está el ranking más esperado“, detallaron desde Cadem.

En concreto, el sondeo titulado como “El mejor viral chileno de la historia” posicionó en el primer lugar del ranking, con un 14% de preferencias, al recordado viral en que una señora critica un operativo de seguridad ante un aviso de bomba, en donde expresó la icónica frase “no soy na’ material de los hueones”.

En segundo lugar, el estudio 5C posicionó al reconocido video viral “Las Calilas y las Mojo jojo”, con un 14% de las preferencias. En tanto, con un 10% el tercer puesto se lo llevó el “El Zafrada”, video que fue grabado en 2010 tras el terremoto que azotó a nuestro país.

A continuación el ranking completo de los mejores virales chilenos de la historia:

  • No soy na’ material de los hueones: 14%
  • Las Calilas y las Mojo Jojo: 14%.
  • El Zafrada: 10%
  • Un Manjars: 10%
  • Adiós tía Paty: 9%
  • Instinto de madre leona: 7%
  • El Tarro: 5%
  • Sácala de ahí, que se está quemando: 5%
  • La vieja roba choclo: 5%
  • Mira pa’ delante: 4%
  • Tuvo weno el cumpleaño: 3%
  • Engañao pa Chillán: 3%
  • El chuña: 2%
  • Papá bájame: 2%
  • Niño Poeta: 2%
  • Nancy sé digna: 1%
  • Otros: 5%

