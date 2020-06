Protagonista de “las Calilas y las Mojo Jojo” hizo un llamado a respetar la cuarentena

Hace seis años, María Elena Garay se hizo viral en nuestro país debido a su particular y atrevido llamado hacia las “Calilas y las Mojo Jojo”, convirtiéndose en uno de los registros nacionales más comentados de los últimos diez años.

Ahora, en conversación con La Cuarta, la protagonista del video habló sobre su salto a la fama, y también de la cuarentena por el coronavirus.

Primero que todo, María Elena aseguró que no le gustan que la llamen “Mojo Jojo”, ya que ese apode no la representa, mientras que la “Chaucha” sí.

Sobre su fama, expresó que “la verdad es que, cuando no hablan de mí o del video, siento que me han olvidado. Mientras más figuro en las redes sociales, más feliz me pongo, porque sé que para bien o mal no me han olvidado“.

En cuanto a cómo vive el encierro por Covid-19, Garay señaló que “estoy sin trabajo, el virus no permite que salga. Actualmente vendo detergente, pero no he podido salir”. “Todo viene de nosotros. Si nos queremos, debemos cuidarnos, poh. Si salimos a la calle nos exponemos y por eso yo digo ‘quedándose en casa nada te pasa’”, agregó.

“Si uno se ama debe cuidarse, no hay que salir. Estar en cuarentena es fome, pero hay que hacer un esfuerzo”, continuó para finalizar diciendo “A las Calilas y la Mojo Jojo, mejor que ni salgan… ¡No! A lo mejor si salen, capaz que espanten al virus“.