Ola de calor: se esperan temperaturas de hasta 30ºC en la Región Metropolitana

La RM vivirá un repunte veraniego en medio del mes patrio.

Javiera Rivera

Ola de calor: se esperan temperaturas de hasta 30ºC en la Región Metropolitana

Hans Scott

Después del sistema frontal que dejó lluvias en algunos sectores del sur de la Región Metropolitana, el clima dará un giro importante: se espera una de las jornadas más calurosas de lo que va de la temporada.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, adelantó que este jueves 11 de septiembre el panorama estará marcado por un rápido ascenso de las temperaturas, con una mínima cercana a los 5 °C.

Sin embargo, el frío matinal no se mantendrá por mucho tiempo. Según el experto, los termómetros podrían llegar a 28°C en la capital.

Mientras que en comunas del norte de la región, como Huechún y Til Til, así como en sectores interiores de Valparaíso, como San Felipe y Los Andes, las máximas podrían alcanzar los 30 °C.

“Será una jornada marcada por un fuerte contraste térmico, con una mínima baja pero con máximas que sorprenderán para la fecha del año”, señaló.

Finalmente, es importante destacar que este repunte de las temperaturas será temporal, ya que hacia el fin de semana se espera un descenso en las temperaturas.

