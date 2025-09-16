“Intimidó a mi hija de 4 años”: hincha de Iquique amenazó e intentó agredir a jugador del club en pleno gimnasio

Marcelo Jorquera, defensa de Deportes Iquique, vivió un complejo momento junto a su familia y amigos en el gimnasio de la Universidad Arturo Prat, donde un hincha de los “Dragones Celestes” intentó agredirlo y lo amenazó de muerte.

El hecho fue denunciado por Camila Vergara, esposa del futbolista, quien en sus redes sociales relató lo que pasó y publicó videos de la persona que protagonizó el incidente.

“El día 13 de septiembre nos tocó vivir una situación de violencia y amenazas por parte de un ‘hincha’ (si así se le puede llamar). Nos encontrábamos en el gimnasio de la UNAP viendo un partido de básquet de niños de 9 a 11 años en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. A las 11:15 a.m. aproximadamente, de la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo (relacionado al fútbol), incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos”, escribió la esposa de Marcelo Jorquera en su cuenta de Instagram.

“El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de 4 años y a la hija de nuestros amigos, de 3 años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar en ese lugar por el momento que está pasando Deportes Iquique. El partido de básquet tuvo que ser detenido por todo su escándalo y agresividad. Los niños estaban asustados y no comprendían nada”, agregó.

“ El tipo dijo que vendría con más personas a pegarle a mi esposo”

Camila Vergara explicó que el incidente no quedó ahí, ya que el sujeto llamó a otros hinchas y reveló la ubicación en la que se encontraba Marcelo Jorquera en ese momento. “El tipo comenzó a hacer llamados telefónicos diciéndonos que vendría con más personas a pegarle a mi esposo, cuando él ni siquiera le respondió, respetando a nuestros hijos y a todos los niños presentes. Luego, jactándose de sus actos, escribió en distintos grupos que él había encarado a un jugador, sintiéndose orgulloso de su actuar y compartiendo nuestra ubicación”, detalló.

Por último, la esposa del jugador de Deportes Iquique indicó: “Sé que este tipo de personas no representa a la gran mayoría de la hinchada de Iquique, ya que siempre todos han sido respetuosos e incondicionales a pesar del momento actual del equipo. Nadie merece ser tratado así, la violencia jamás será justificada”.

La defensa del acusado

En diálogo con ADN.CL, Luis, quien fue denunciado por Camila Vergara, reconoció que, si bien le gritó a Marcelo Jorquera cuestionándolo por su nivel en Deportes Iquique, descartó haberlo amenazado de muerte.

“Le quité la mano porque vi que subió un escalón más pensando que se vendría encima, pero jamás hubo intimidación a una niña de 4 años. Yo tengo hija, es todo para mí, jamás le haría daño a mi hija ni mucho menos a la hija de alguien, es impensado. La señora Camila menciona eso, y eso jamás ocurrió. Sí, le grité lo que mencioné arriba, pero siempre hacia el jugador, nunca a ella ni a su hija”, explicó, planteando que su actuar no fue adecuado, pero que la situación se agrandó.

“Después de eso me senté, como muestra el video, y son ellos los que van a buscarme, donde la más exaltada era la señora de Jorquera, que fue ella la que agrandó todo esto. Yo le pedí las disculpas hasta en el mismo post, quizás ella borró mi comentario, pero siempre reconocí que el actuar frente a la familia no corresponde”, concluyó Luis, buscando defenderse ante la denuncia.