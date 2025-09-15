En Argentina adelantan que sucederá con Carlos Palacios tras su última polémica en Boca Juniors

Carlos Palacios vuelve a estar en el ojo de la polémica en Boca Juniors tras el gesto que dejó en el empate contra Rosario Central.

El exColo Colo fue reemplazado en el segundo tiempo y las cámaras lo captaron visiblemente molesto con la decisión del cuerpo técnico, recriminando en plena cancha a Claudio Úbeda por sacarlo.

La situación rápidamente escaló a los medios de comunicación y a las redes sociales, donde incluso se especuló que esta reacción podría traerle problemas al chileno dentro de la consideración de Miguel Ángel Russo.

Según información de TyC Sports, el cruce entre Palacios y Úbeda no pasó a mayores. Sin embargo, el volante tendrá una conversación con el cuerpo técnico en la práctica de mañana para dejar el tema resuelto de inmediato.

Desde Argentina aseguran que, al igual que sucedió con Edison Cavani en fechas anteriores, el reproche por ser reemplazado no le costará al formado en Unión Española perder su puesto en el equipo titular de Boca Juniors.