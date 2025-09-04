;

VIDEO. “Menos carrete, más corazón”: hinchas de Deportes Iquique rayan el centro de entrenamiento y exigen la salida del DT

Fanáticos del cuadro nortino se expresaron con fuertes mensajes contra jugadores y el entrenador, Fernando Díaz.

Carlos Madariaga

“Menos carrete, más corazón”: hinchas de Deportes Iquique rayan el centro de entrenamiento y exigen la salida del DT

“Menos carrete, más corazón”: hinchas de Deportes Iquique rayan el centro de entrenamiento y exigen la salida del DT / Cristian Vivero Boornes

Deportes Iquique tomó aire en la pelea por el descenso el pasado fin de semana tras imponerse a Deportes Limache en el Tierra de Campeones.

Sin embargo, el ambiente en el colista del Campeonato Nacional 2025 no es el de los mejores.

Revisa también:

ADN

Así lo evidenció un grupo de fanáticos de los “Dragones Celestes”, que compartió en redes sociales el registro de rayados que hicieron en el centro de entrenamiento del club Césare Rossi.

“Ratón Díaz, lávate el oído”, se lee en algunos de los mensajes, exigiendo la salida del entrenador del club, Fernando Díaz.

También cuestionaron a algunos jugadores, planteando que están más pendientes de otras actividades que de estar en condiciones de defener al club en cancha.

“Menos carrete, más corazón”, “Menos casino, más corazón” y “La Celeste pesa” fueron otros de los duros mensajes hacia el plantel y cuerpo técnico de Deportes Iquique.

