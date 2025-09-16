;

AUDIO. Gustavo Álvarez tumba el sueño peruano y descarta dirigir la selección inca: “Estoy 100% enfocado en la U”

El entrenador de la Universidad de Chile había asomado como unos de los candidatos de la Federación Peruana de Fútbol para asumir la bicolor.

Javier Catalán

Gustavo Álvarez descartó dirigir a la selección peruana

Gustavo Álvarez descartó dirigir a la selección peruana

01:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Universidad de Chile ya aterrizó en Perú para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana y, en el aeropuerto, Gustavo Álvarez fue uno de los más ovacionados por la gente local.

El entrenador tuvo un paso por Atlético Grau, donde se le recuerda con mucho respeto por el trabajo realizado. Esto, sumado a cómo revivió a la U, lo convierte en uno de los candidatos para asumir la banca de la selección peruana, tema sobre el cual se refirió en su arribo.

“Me trae muchos recuerdos. Uno recuerda los lugares por cómo lo trataron y aquí me trataron muy bien, así que eternamente agradecido”, señaló de entrada el DT.

Revisa también:

ADN

Es un partido complicado, contra un rival que viene haciendo las cosas muy bien, tanto en el plano nacional como internacional. Para ganar, hay que jugar bien y superar al rival”, agregó sobre el choque ante Alianza Lima.

Al ser consultado por los rumores que lo acercan a la selección de Perú, Álvarez fue contundente: “Estoy enfocado 100% en la U”, remarcó el entrenador.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad