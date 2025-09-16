La Universidad de Chile ya aterrizó en Perú para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana y, en el aeropuerto, Gustavo Álvarez fue uno de los más ovacionados por la gente local.

El entrenador tuvo un paso por Atlético Grau, donde se le recuerda con mucho respeto por el trabajo realizado. Esto, sumado a cómo revivió a la U, lo convierte en uno de los candidatos para asumir la banca de la selección peruana, tema sobre el cual se refirió en su arribo.

“Me trae muchos recuerdos. Uno recuerda los lugares por cómo lo trataron y aquí me trataron muy bien, así que eternamente agradecido”, señaló de entrada el DT.

“Es un partido complicado, contra un rival que viene haciendo las cosas muy bien, tanto en el plano nacional como internacional. Para ganar, hay que jugar bien y superar al rival”, agregó sobre el choque ante Alianza Lima.

Al ser consultado por los rumores que lo acercan a la selección de Perú, Álvarez fue contundente: “Estoy enfocado 100% en la U”, remarcó el entrenador.