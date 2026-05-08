Violento turbazo en Maipú: delincuentes golpean a familia y roban especies avaluadas en más de $160 millones

Durante este viernes por la madrugada, un violento asalto afectó a una familia al interior de su domicilio en la comuna de Maipú, región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 5:00 horas en el Condominio Bosques de Chena, ubicado en calle Lautaro.

De acuerdo con información policial, al menos seis delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la vivienda bajo la modalidad de “turbazo”, accediendo mediante escalamiento por una ventana. Al interior del inmueble, intimidaron y golpearon a las víctimas , un grupo familiar compuesto por cuatro personas.

El capitán Félix Carrasco detalló que “se constata la ocurrencia de un robo con violencia que afecta a un grupo familiar compuesto por cuatro personas. Los sujetos habrían ingresado vía escalamiento por una de las ventanas. Al verse sorprendidos por la presencia de las víctimas que despertaron a esa hora, estas fueron intimidadas y posteriormente agredidas. Finalmente, los delincuentes huyeron en dirección desconocida”.

Los antisociales sustrajeron celulares, computadores, joyas y dos vehículos pertenecientes a la familia, en los cuales escaparon del lugar. El avalúo preliminar de las especies robadas alcanza los $160 millones.

Tras el hecho, el Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado de Labocar y del OS9 de Carabineros, con el objetivo de esclarecer la dinámica del robo y dar con el paradero de los responsables.

“De acuerdo al modus operandi que tienen ellos, poder vincular con otros delitos de similares características para, en este caso, poder identificar eventualmente a las personas que participaron en este ilícito”, agregó Carrasco.