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No todo fue combustible: los productos que más subieron y bajaron de precio en Chile durante abril

El IPC de abril subió 1,3% en Chile. Combustibles y transporte empujaron el alza.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Índice de Precios al Consumidor, IPC, registró una variación mensual de 1,3% en abril de 2026, acumulando 2,7% en el año y 4,0% a doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas.

Estos datos confirman una fuerte presión sobre la economía de bolsillo, especialmente por el aumento de los combustibles.

De acuerdo con el boletín del INE, “destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vivienda y servicios básicos”, mientras que la principal baja se observó en vestuario y calzado. En concreto, transporte subió 8,0% durante abril y explicó buena parte del avance mensual del indicador.

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Bencinas y diésel lideraron las alzas del mes

Entre los productos que más subieron, el petróleo diésel encabezó la lista con un incremento mensual de 45,7%, acumulando 55,7% en lo que va del año. También destacó la gasolina, que aumentó 25,3% en abril y acumula 29,7% durante 2026.

Otro producto relevante fue el transporte en bus interurbano, que registró un alza de 18,6% en el mes. A eso se sumó el gas licuado, con un aumento de 5,8%, dentro de la división de vivienda y servicios básicos.

En sentido contrario, algunos productos ayudaron a contener parcialmente el IPC. La mayor baja fue la de los plátanos, que disminuyeron 15,2% en abril. También cayeron los equipos de telefonía móvil, con una baja mensual de 4,2%.

Dentro de vestuario y calzado, destacaron las disminuciones en zapatillas para mujer, que bajaron 4,7%, y en zapatillas infantiles, que retrocedieron 4,2%. La división completa de vestuario y calzado anotó una caída mensual de 1,8%.

Así, abril dejó un escenario mixto para los hogares: mientras algunos productos de consumo cotidiano bajaron, el fuerte aumento de combustibles y transporte tuvo mayor peso en el bolsillo y en la variación general del IPC.

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