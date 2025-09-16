La U visita este jueves a Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Este jueves, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

En ello, los hinchas azules miran los libros de historia buscando motivos para confiar en un buen resultado, y lo cierto, es que los argumentos están: ¿Cómo le fue a la U cuando enfrentó a equipos peruanos por torneos Conmebol?

En total, la U ha jugado 18 partidos contra equipos del país vecino: acumula nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas, pero en terreno peruano, los números varían un poco.

La U ha visitado Perú en nueve ocasiones, en las cuales ganó en cinco oportunidades y perdió en cuatro. El último registro data del 2019, cuando los azules visitaron a Melgar, cayendo por la cuenta mínima.

Alianza Lima vs La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN

Jueves 18 de septiembre