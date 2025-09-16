Extrabajador de Autoplanet es acusado de realizar millonario fraude informático

Autoplanet presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra un ex trabajador de su área de ecommerce, acusado de adquirir 720 productos sin pagar, por un valor de $415.022.758, entre marzo de 2023 y mayo de 2025.

Según la empresa, el trabajador, contratado en 2020, estaba a cargo de “la correcta ejecución del flujo de compra a través de la web”, según consiga LUN.

Tras auditorías que demoraron dos años, Autoplanet detectó que alteraba el estado de pedidos “formulario abortado”, convirtiéndolos en productos “pagados”, lo que activaba el despacho automático a tiendas.

Fraude informático

La querella señala que el empleado habría contado con cómplices que retiraban los artículos.

La querella dice que “la hipótesis es que el trabajador realizó alguna vez un pedido y, dado que no fue descubierto, comenzó a realizar este tipo de procedimiento de forma consistente en el tiempo, para su círculo de cercanos y para clientes”.

El delito imputado es fraude informático, y la investigación busca esclarecer el alcance del perjuicio y la participación de terceros en este mecanismo fraudulento.