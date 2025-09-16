;

Extrabajador de Autoplanet es acusado de realizar millonario fraude informático

La empresa asegura que la manipulación del sistema permitió a un empleado y posibles cómplices retirar cientos de productos sin efectuar pago.

Martín Neut

Autoplanet

Autoplanet / Foto AutoPlanet

Autoplanet presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra un ex trabajador de su área de ecommerce, acusado de adquirir 720 productos sin pagar, por un valor de $415.022.758, entre marzo de 2023 y mayo de 2025.

Según la empresa, el trabajador, contratado en 2020, estaba a cargo de “la correcta ejecución del flujo de compra a través de la web”, según consiga LUN.

Revisa también:

ADN

Tras auditorías que demoraron dos años, Autoplanet detectó que alteraba el estado de pedidos “formulario abortado”, convirtiéndolos en productos “pagados”, lo que activaba el despacho automático a tiendas.

Fraude informático

La querella señala que el empleado habría contado con cómplices que retiraban los artículos.

La querella dice que “la hipótesis es que el trabajador realizó alguna vez un pedido y, dado que no fue descubierto, comenzó a realizar este tipo de procedimiento de forma consistente en el tiempo, para su círculo de cercanos y para clientes”.

El delito imputado es fraude informático, y la investigación busca esclarecer el alcance del perjuicio y la participación de terceros en este mecanismo fraudulento.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad