Presidente Boric inaugura fondas del Parque O’Higgins entre pifias y aplausos: “Es mi último 18 con la banda Tricolor (...) no hay lugar para mañosos” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Presidente Gabriel Boric inauguró este martes las fondas del Parque O’Higgins, en la región Metropolitana, donde fue recibido con una mezcla de aplausos y pifias del público.

En la previa de las Fiestas Patrias, el Mandatario llegó acompañado de su pareja, Paula Carrasco, y de su hija recién nacida, Violeta, marcando un sello familiar en la tradicional ceremonia de Fiestas Patrias.

En su discurso, el Presidente Boric subrayó el sentido de unidad que representan estas celebraciones. “Siempre, independiente del lugar donde uno esté, las convicciones que uno tenga o el lugar donde haya nacido, hay algo que nos une, y es justamente esta bandera”, afirmó.

“Es mi último dieciocho con la banda Tricolor”

El jefe de Estado añadió que ese sentimiento patriótico “hoy día lo están sintiendo más de 19 millones de chilenos que están orgullosos de su país”.

La ceremonia concluyó con una décima escrita por el propio Presidente, donde señaló que este sería su último 18 de septiembre con la banda tricolor.

“Es mi último dieciocho con la banda Tricolor. Pienso en irme, no hay dolor, no hay lugar para mañosos”, leyó el Ejecutivo, en una alusión a la recta final de su mandato y a las recientes controversias en torno a su participación en La Pampilla de Coquimbo.