;

Descuentos en autos nuevos y usados: cuándo es el AutoDay Chile 2025 y cuáles marcas participan

El encuentro online es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Estos son los detalles que debes conocer.

Javier Méndez

Descuentos en autos nuevos y usados: cuándo es el AutoDay Chile 2025 y cuáles marcas participan

Descuentos en autos nuevos y usados: cuándo es el AutoDay Chile 2025 y cuáles marcas participan / Westend61

La tercera versión del AutoDay Chile está cada vez más cerca.

El evento online, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a automotoras, aseguradoras y retailers.

Revisa también:

ADN

Según sus organizadores, existirán diversos descuentos en vehículos nuevos y usados, repuestos, accesorios, seguros y más.

En su versión del año pasado, la vitrina alcanzó cerca de 10 millones de impresiones y más de 819 mil visitas.

¿Cuándo es el AutoDay Chile 2025?

Todo se realizará entre el próximo lunes 1 y el miércoles 3 de septiembre a través del sitio web oficial www.cyber.cl/autoday.

Al igual que en otras instancias de la CCS, también se podrá usar la CyberApp en dispositivos móviles (Android y iOS).

Dentro de las marcas confirmadas aparecen:

  • BMW
  • Subaru
  • Hyundai
  • Jac
  • Mini
  • Sodimac
  • Sony
  • Neumáticos Pio Nono
  • Portillo
  • Salazar Israel
  • Ripley
  • Daher
  • Supemercado del neumático
  • Desco Center
  • Goodyear
  • Easy
  • Mercado Libre
  • Vitepal
  • Consorcio
  • Coseche
  • Repuestos Boston
  • Orion Lubricantes
  • AutoPlanet
  • Seguros Falabella
  • Lider.cl

“Estamos convencidos de que eventos como AutoDay permiten acercar al público a ofertas exclusivas y promover la adquisición de vehículos, seguros y servicios relacionados en beneficio del consumidor”, dijo María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Autoday.cl trabaja con marcas reconocidas y concesionarios oficiales. Cada oferta cuenta con condiciones claras y respaldo del proveedor, lo que garantiza una compra segura y transparente”, explican en la plataforma.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad