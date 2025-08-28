Descuentos en autos nuevos y usados: cuándo es el AutoDay Chile 2025 y cuáles marcas participan / Westend61

La tercera versión del AutoDay Chile está cada vez más cerca.

El evento online, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a automotoras, aseguradoras y retailers.

Según sus organizadores, existirán diversos descuentos en vehículos nuevos y usados, repuestos, accesorios, seguros y más.

En su versión del año pasado, la vitrina alcanzó cerca de 10 millones de impresiones y más de 819 mil visitas.

¿Cuándo es el AutoDay Chile 2025?

Todo se realizará entre el próximo lunes 1 y el miércoles 3 de septiembre a través del sitio web oficial www.cyber.cl/autoday.

Al igual que en otras instancias de la CCS, también se podrá usar la CyberApp en dispositivos móviles (Android y iOS).

Dentro de las marcas confirmadas aparecen:

BMW

Subaru

Hyundai

Jac

Mini

Sodimac

Sony

Neumáticos Pio Nono

Portillo

Salazar Israel

Ripley

Daher

Supemercado del neumático

Desco Center

Goodyear

Easy

Mercado Libre

Vitepal

Consorcio

Coseche

Repuestos Boston

Orion Lubricantes

AutoPlanet

Seguros Falabella

Lider.cl

“Estamos convencidos de que eventos como AutoDay permiten acercar al público a ofertas exclusivas y promover la adquisición de vehículos, seguros y servicios relacionados en beneficio del consumidor”, dijo María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

“Autoday.cl trabaja con marcas reconocidas y concesionarios oficiales. Cada oferta cuenta con condiciones claras y respaldo del proveedor, lo que garantiza una compra segura y transparente”, explican en la plataforma.