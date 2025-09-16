;

Mario Desbordes inaugura las fondas del Parque O’Higgins: “Queremos que se vuelvan a encontrar aquí la gran familia chilena”

El alcalde de Santiago destacó la seguridad de la actividad, que busca ser un espacio de encuentro ciudadano en Fiestas Patrias.

Martín Neut

Mario Desbordes inaugura las fondas del Parque O’Higgins: “Queremos que se vuelvan a encontrar aquí la gran familia chilena” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, encabezó este martes la apertura de las fondas en el Parque O’Higgins, ceremonia que marca el inicio oficial de las Fiestas Patrias en la capital.

El jefe comunal destacó la importancia de mantener viva la tradición: “Estamos contentos porque llegó septiembre, el mes de la patria, el mes de Chile”, dijo, recordando que en ese lugar “desde los albores de la patria se daba el inicio a la fonda y a la chingana”.

La Gran Fonda contará con medidas de seguridad y una variada parrilla artística, que incluye a Leo Rey, Amar Azul, Los Vásquez, Los Ramblers y el espectáculo familiar de Cachureos.

“La gran familia chilena”

“Nos esforzamos por hacer una fonda segura y entretenida, pensando especialmente en quienes se quedan en Santiago, para que celebren como estas fiestas lo ameritan”, agregó.

Desbordes también aprovechó la instancia para remarcar un mensaje de unidad: “Somos una nación libre, abierta y hospitalaria, multicultural, y a cada generación le toca la tarea de dar forma a esa unidad que contiene en sí todas las diferencias políticas, religiosas o sociales”.

Finalmente, llamó a las familias a reencontrarse en el centro de la ciudad: “Queremos invitar a todos a volver al centro, a que se vuelvan a encontrar aquí la gran familia chilena”.

