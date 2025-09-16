Estadio Elías Figueroa de Valparaíso es entregado para el Mundial Sub 20: cuánto fue el dinero invertido en los trabajos y qué cambios presenta / Ministerio del Deporte

A 11 días de que comience el Mundial Sub 20 en Chile, ya hay avances definitivos en torno a las sedes que albergarán el torneo.

Es así como ayer lunes, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, visitó el estadio Elías Figueroa de Valparaíso para terminar de verificar los avances de las obras.

Entre los principales cambios, destaca la mejora en los cuatro camarines del recinto, la modificación de las zonas mixtas, remodelación de servicios higiénicos para los espectadores, la construcción de una sala multisensorial TEA, iluminación LED y cancha con pasto híbrido, cumpliendo los estándares FIFA.

De hecho, solo el cambio del césped implicó una inversión de 290 millones de pesos para implementar una tecnología que combina pasto natural con 5% de fibras sintéticas, siendo el segundo estadio del país en contar con este tipo de superficie.

El Instituto Nacional del Deporte desembolsó más de 3.200 millones de pesos ($3.265.732.339, para ser exactos) en todas las obras implementadas en el Elías Figueroa de Valparaíso.

“Ha tenido mejoras en camarines, zonas de prensa, tribunas, en la sala tea, en la iluminación. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar de un gran evento, pero además todo esto quedará para el desarrollo deportivo regional. Cuando uno mira esta situación colectiva, indudablemente que tiene que sentirse, yo diría, estimulado, gratificado, porque efectivamente hemos trabajado de manera conjunta y hemos podido llegar a este momento para esperar a que ya pueda comenzar próximamente el Mundial Sub-20″, recalcó al respecto el ministro Jaime Pizarro.