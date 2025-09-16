“Ya no le caigo tan mal”: el mensaje del “Mono” Sánchez al Presidente Boric tras divertido momento en La Pampilla

Diego “Mono” Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, publicó un mensaje para el Presidente Gabriel Boric luego del divertido momento que ambos protagonizaron anoche, en la inauguración de la fiesta de La Pampilla.

El Mandatario estuvo presente en Coquimbo para dar el vamos a la tradicional fiesta y, en su discurso, destacó la gran campaña que está realizando el “Pirata” en el Campeonato Nacional. Pero lo que más llamó la atención fueron sus palabras para el portero del cuadro coquimbano.

“El ‘Mono’ Sánchez me caía mal, pero es impresionante cómo está jugando. Tremendo campeonato y tremenda trayectoria”, señaló el Presidente Boric sobre el guardameta, quien estaba presente en el lugar y fue enfocado por las cámaras.

Este martes, en su cuenta de Instagram, Diego Sánchez publicó una foto que se sacó con el jefe de Estado y escribió: “Gracias al Presidente Gabriel Boric por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal. Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas. Viva Chile mierda”.